De la Fuente defiende que "España no es racista" tras las palabras de Vinícius

Luis de la Fuente, seleccionador español, reconoció que no ha escuchado las palabras del brasileño Vinícius Jr. en las que aseguró que si España no evoluciona en su lucha contra el racismo el Mundial 2030 debe "cambiar su ubicación", al que respondió defendiendo que vive en un país "ejemplo de convivencia, respeto e integración".

"No las he escuchado pero me las han comentado", reconoció De la Fuente al recibir en la primera pregunta de su comparecencia ante los medios en Belgrado, lo dicho por Vinícius y demandarle una respuesta.

"España no es racista, es un ejemplo de convivencia, de respeto y de integración. Un ejemplo en el que debería mirarse muchísima gente. Un ejemplo claro. Ahora, que siempre hay unos pocos indeseables, por supuesto. Es la mejora que tenemos que hacer para erradicarlos pero España es un ejemplo para muchos países", respondió a las palabras de Vinícius.

Además, el seleccionador español se mostró convencido de que España, junto a Marruecos y Portugal, será una gran sede del Mundial, "un acontecimiento único" y "un éxito en el futuro", defendiendo la capacidad de organización de grandes eventos de su país.