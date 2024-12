Bibi Álvarez Pumar: “Mi padre y yo ponemos el resumen del 4-0 al Milan y se nos pone la piel de gallina”

Cuando era una niña ya empecé a ir al estadio de Riazor, calculo que tendría sobre diez o doce años porque mi padre es del Dépor pero no siempre tenía horarios compatibles para ir al fútbol.



Tenía una compañera de clase que ya iba a ver los partidos; uno de mis primeros grandes recuerdos es la semifinal de Copa del Rey contra el Sporting de Gijón en 1995, en esa época ya era asidua del campo y me impactó ese día porque nos clasificábamos para nuestra primera final copera.



Sinceramente no me acuerdo de mi primer encuentro en Riazor pero a principios de los años noventa seguro; desde entonces siempre he respirado deportivismo y fútbol, porque es un deporte que también he practicado.



Presumo de ser coruñesa orgullosa de su ciudad y de su equipo. Igual que presumes de la Torre de Hércules, pues también lo haces del Deportivo.



Si tuviese que destacar algún momento en especial de lo que he vivido gracias al Dépor, obviamente no podría olvidarme de los títulos que hemos celebrado. El ‘Centenariazo’ fue quizá el más especial de ellos por todo lo que envolvió a ese encuentro. Fue el reflejo de lo que somos y adonde hemos llegado haciendo gala de nuestra humildad. Le plantamos cara siempre a los más grandes, mucha gente se hizo del Deportivo por ese espíritu de lucha que demostraba aquella escuadra.



Tampoco podemos pasar por alto las celebraciones de las grandes noches europeas. El partido favorito de mi padre y el mío también fue la remontada 4-0 contra el Milan. ¡Dios mío! Somos de los que nos ponemos el resumen del partido todavía a día de hoy y se nos sigue poniendo la piel de gallina.



Asimismo hemos experimentado otras grandes alegrías con ascensos y también con goles que significaron mucho para el club. Concretamente me gustaría destacar, en una época en la que viajaba mucho, el gol de Lopo en el nuevo San Mamés. Ese tanto fue increíble por cómo se celebró en la grada y la trascendencia que tuvo para quedarnos en Primera División.



Tuve la suerte de poder realizar muchos desplazamientos con el equipo pero mi preferido sin duda fue Miranda de Ebro, lo hicimos en tren unas 600 personas, se juntó muchísima gente deportivista. Ojalá se pudiese repetir esta temporada en la segunda vuelta pero no será sencillo porque supuso un gran desembolso para la organización.



Vaya donde vaya, la camiseta del Deportivo forma parte de mi equipaje, eso por supuesto. He vivido grandes tardes de fútbol y de deportivismo lejos de A Coruña.



Por ejemplo, el partido del playoff de Son Moix tuve que verlo desde Chile, mientras que el del último ascenso ante el Barça B me tocó desde Florencia. Ese día vi al David de Miguel Ángel y después el partido con el gol de Lucas Pérez.

Enlos Andes luciendo una bufanda blanquiazul



Personalmente creo que ahora mismo vivo con mucha más intensidad el deportivismo que el fútbol, es cierto que en su día fui una seguidora total de este deporte pero tengo que reconocer que cada día veo menos partidos en general y más al Dépor.



Pienso que este deporte se ha convertido cada vez más en un negocio y te quedas con el Dépor porque sigue representando esa parte de pasión que siempre te gusta, con más sentimiento.



Alguna vez me hicieron preguntas relacionadas con mi afición como mujer al fútbol a la hora de viajar pero en general siempre han sido respetuosos los comentarios. Lo bonito de los desplazamientos es poder tomarte una caña con otro aficionado de cualquier otro equipo aunque no lo conozcas de nada porque eres bien recibida. Ese es el fútbol que me gusta. El que transmites a los niños. Este año fui feliz al llevar a mis sobrinos a Riazor.



Hice muchísimas amistades gracias al Deportivo pero si tuviera que destacar una sería Anita Guerra, una aficionada que nunca falla. Sobre todo admiro a los aficionados deportivistas de fuera de A Coruña.



Esta temporada me enorgullece ver a tantos jugadores canteranos en el equipo. Creo que ahora mismo debemos consolidarnos, salvarnos sin apuros y ya pensaremos en retos mayores como el ascenso en los años venideros.