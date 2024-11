Solo el colista marca menos que el Dépor

Volvió a salir cruz para el Deportivo, esta vez ante la Real Sociedad. Las de Irene Ferreras intentaron sacar algo positivo de un encuentro que se mantuvo abierto hasta el final, pero una vez más, las buenas sensaciones fueron insuficientes para puntuar.

1. La falta de precisión vuelve a ser condena



Los goles a favor comienzan a ser un problema. No termina de encontrar Ferreras la tecla, ni las jugadoras el suficiente acierto para mejorar de cara a portería. Las ocasiones están, pues ante el conjunto ‘txuri-urdin’, contaron con veinte, pero solo seis entre los tres palos.



Y es que la escuadra herculina ya es la segunda de la categoría con peores números goleadores, solo por detrás del colista, el Valencia (3).



Con esta última ante la Real, el Dépor se ha quedado sin ver puerta en cinco jornadas de las ocho disputadas, números que evidencian la dificultad a la hora de hacer goles que está teniendo el equipo.

2. Inês Pereira mantuvo al equipo con vida



Si alguien está mostrando su mejor versión en lo que va de competición, esa es Inês Pereira, quien volvió a mantener al equipo vivo hasta el final.



Cuando llegó el momento de resistir ante la oleada de las llegadas con claridad de la Real, la guardameta portuguesa se hizo fuerte y evitó que la renta de las de Sánchez Vera aumentase.

3. Alternativas para buscar la victoria



No renunció la entrenadora madrileña a su habitual 4-3-3 hasta los minutos finales del partido, donde se jugó el todo por el todo y optó por jugar con un 3-4-3 al sacar a Pancha Lara y dar entrada a Altuve.

Se volcó el Dépor en ataque para buscar, al menos, el empate y aunque las ocasiones llegaron, el 0-1 fue definitivo.

4. La polémica apareció en contra del Dépor



Es complicado que un partido de la Liga F se cierre sin polémica, y el del Dépor ante la Real Sociedad no fue menos.Tras un centro de Lucía, Lete se hizo un lío y no logró atrapar el balón. Apareció Vera en carrera para, sin tocar a la guardameta, empujar el esférico hacia el fondo de la red. No lo consideró así Trujillo Gallardo, que señaló falta y anuló el gol.

5. La firmeza defensiva se mantiene efectiva



El casillero de los goles en contra supone un aliciente de motivación. Tras el único tanto que hizo valer los tres puntos de la Real Sociedad, el conjunto herculino se mantiene como el quinto equipo menos goleado de la competición.

Anfal El Yamani llama a la puerta del primer equipo

El Deportivo B goleó por 12-0 al Bergantiños en la décima jornada de Tercera Federación. De esos doce tantos, la mitad llevan la firma de Anfal El Yamani, futbolista que recaló en A Coruña el pasado verano. La internacional marroquí está siendo protagonista en el arranque liguero y suma ya ocho goles en su casillero propio.



Ante el problema goleador al que se está enfrentando el primer equipo, Irene Ferreras podría echar mano de la delantera como una solución en el ataque.